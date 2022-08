Američané těžce vstřebávají fiasko s Čechy: Hrůza! Je strašné, jak to skončilo

Američtí hokejisté těžce vstřebávají šokující porážku s českými hokejisty (2:4) v semifinále MS do 20 let. Obhájci zlata byli až do čtvrtečního duelu na šampionátu zcela suverénní a byli pasováni na jednoho z hlavních favoritů na titul. Jenže teď v kanadském Edmontonu balí kufry, zatímco tým trenéra Radima Rulíka se připravuje na boje o medaile.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Radost českých hokejistů po vítězství nad USA ve čtvrtfinále MS do 20 let.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

