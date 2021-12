I s ohledem na absenci přípravných zápasů vidím jako nevýhodu začínat právě proti domácím Kanaďanům. Potřebovali bychom spíš jít nejdřív na slabší soupeře a končit až proti těm silnějším, kdy už bychom mohli mít jistý postup do čtvrtfinále. My ale skupinu končíme s Rakouskem a v případě postupu do čtvrtfinále bude pro hráče složitější se znovu nastartovat proti kvalitnímu soupeři.

Ofenzivu by měl táhnout kapitán Honza Myšák, k ruce mu bude sedmnáctiletý karlovarský Jiří Kulich. Jsem zvědav, kolik dostane prostoru a jak se s tím popasuje. Další spousta hráčů hraje delší dobu Chance ligu nebo i nakoukli do extraligy, jako třeba Chlubna, Konečný nebo Malát.

Celkově náš tým na mě působí zkušeným dojmem na to, kolik je klukům let. Jestli to ale bude stačit? Myslím, že nebude. Stačí srovnání třeba s Finy, v jejichž výběru mají hráči dohromady odehráno tisíc zápasů v tamní nejvyšší soutěži. A to je prostě úplně jiný level. Finové mají mančaft nabitý hvězdami, které se prosazují v jejich Liize, z níž pak odcházejí do NHL už jako hotoví hráči. I proto bude pro nás srovnání s nimi velmi zajímavé.