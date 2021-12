„Na věk vůbec nekoukám. U mě záleží, jestli na to hráč stačí. Před roky si taky mladší kluci uhráli svoji pozici a Jirka ji má už z přípravy v tomto směru dost silnou, takže čekám u něj podobný příběh," říká trenér Karel Mlejnek, jenž má pro čtvrteční zápas v Red Deeru jasný plán.

„Budeme chtít držet se systému a přenést do utkání koncept hry, který pilujeme na tréninku Jsem při zemi, nebudu vyhlašovat žádné velké cíle, ale věřím, že naše poměry mám dobře bruslařsky vybavené hráče a přejeme si, aby hráli sebevědomě, přitom dostatečně zodpovědně, " říká kouč, jenž musí po zápase zúžit kádr o jednoho obránce a dva útočníky.

„Nebude to ale okamžitě v kabině. Večer se přesouváme do Edmontonu, řez chceme provést až tam v klidu a se vší vážností. Vybraných pětadvacet kluků pak zapíšeme na soupisku," říká Mlejnek a potvrzuje, že v plánu je společná vánoční večeře celého týmu na Štědrý den. „Pro kluky je připravený dárek a věřím, že to bude prvek, který upevní týmový duch," uvažuje.