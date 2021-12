Čeští mladíci byli po zklamání po porážce 1:2 v prodloužení s Německem hned druhý den znovu plni odhodlání. "Porážka s Německem už je minulost. Snažíme se na to nekoukat a chodit se vztyčenou hlavou. Už myslíme na další zápas. Náš tým má velkou vnitřní sílu. Myslím si, že to je těžké překonat," prohlásil Kulich.

"Ten zápas člověku ukázal, v čem všem se potřebuje zlepšit. Z mého pohledu to je hlavně fyzická hra a dovednosti. A v čem jsem se Kanaďanům vyrovnal? Snad v rychlosti bruslení. Myslím si, že jsem dobrý bruslař. Na začátku jsem si myslel, že bych mohl mít navrch, jenže proti Kanadě jsem moc nestíhal. Bylo to o dvě úrovně vyšší. Na menším hřišti se navíc vše dohrává, je to strašně rychlé."