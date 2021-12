Kanada oslavuje nového hrdinu. Zázračný talent překonal Gretzkého rekord

Hokejová Kanada oslavuje nového hrdinu. Po zápase s Českem (6:3) na MS do dvaceti let vynášeli v zámoří do nebes autora hattricku a strůjce obratu Owena Powera, hned v dalším utkání ale přišel ještě těžší kalibr. Na demolici Rakušanů 11:2 měl zásadní podíl střelec čtyř branek Connor Bedard a stal se vůbec prvním šestnáctiletým kanadským hokejistou, který dal na juniorském šampionátu v jednom zápase čtyři góly.

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Kanadský reprezentant Connor Bedard v zápase proti Rakousku na MS do 20 let.Foto : JASON FRANSON, ČTK/AP

Článek Překonal tak rekord nejlepšího hokejisty všech dob Waynea Gretzkého, jenž v 16 letetech na MS dvacítek nasázel hattrick proti Československu při výhře Kanady 9:3. Ani on ale v tomto věku nedokázal dát v jednom duelu na světové scéně čtyři góly. „Je to samozřejmě nádherné slyšet svoje jméno vedle někoho, jako je Gretzky. Kdykoliv se vám dostane takové pocty, zní to úplně šíleně a neuvěřitelně. Ale na druhou stranu, je to teprve druhý zápas turnaje, nechci létat nějak v oblacích. Nemyslím si teď o sobě, že udělám 2800 bodů v NHL," těšilo po utkání mladíka. Bedard se stal teprve šestým hokejistou, jemuž se podařilo v dresu s javorovým listem dát na dvacítkách v jednom duelu čtyři góly. Zařadil se tak po bok takových jmen jako Mario Lemieux (MSJ 1983), Simon Gagne (1999), Brayden Schenn (2011), Taylor Raddysh (2017) a Max Comtois (2019). Rekord však na juniorském šampionátu stále drží Švéd Ola Rosander, jenž nastřílel v roce 1987 v jednom utkání šest gólů. Reprezentace GLOSA: Další ztráta iluzí. Dvacítka už nestačí ani na Německo „Connorovi všechna čest. Snažíme se naléhat na kluky, aby se zlepšovali. Ale Connor moji pomoc nepotřebuje, jakmile má puk na hokejce a je v útočné třetině," smekl kouč Kanady Dave Cameron. „Většinu gólů jsem ale dal tak, že jsem prostě jen stál před bránou a dal jsem tam hokejku. Bylo to dost šťastné. Když hrajete s takovými spoluhráči, zápas to pak dělá o dost snazší," odmítal s pokorou všechnu slávu pro sebe Bedard. MS hokej U20 Rána pro MS. Tým Spojených států musí do karantény, zápas se Švýcary prohraje kontumačně Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A: Kanada - Rakousko 11:2 (5:0, 1:1, 5:1) Branky a nahrávky: 6. K. Johnson (Perfetti, Power), 7. Cormier (Guenther, Greig), 9. Stankoven (McTavish, Seeley), 16. Bedard (Neighbours, S. Wright), 17. Bedard (Desnoyers, Cuylle), 27. Bedard (Desnoyers), 41. Perfetti (M. Bourque), 43. Bedard (Cuylle, Desnoyers), 45. McTavish (Guenther, Guhle), 46. McTavish (Seeley, Power), 47. M. Bourque (Perfetti) - 40. Necesany (Rohrer), 53. Böhm (Wallner, Reinbacher). Rozhodčí: Fernandez, Rekucki (oba USA) - Mackey (Kan.), Špůr (ČR). Vyloučení: 5:1. Využití: 2:1. Diváci: 3862. 1. Kanada 2 2 0 0 0 17:5 6 2. Finsko 2 2 0 0 0 10:2 6 3. Německo 2 0 1 0 1 3:4 2 4. ČR 2 0 0 1 1 4:8 1 5. Rakousko 2 0 0 0 2 3:18 0 Skupina B: Švýcarsko - USA 1:0 kontumačně 1. Švédsko 2 2 0 0 0 9:3 6 2. USA 2 1 0 0 1 3:3 3 3. Rusko 2 1 0 0 1 7:8 3 4. Švýcarsko 2 1 0 0 1 3:4 3 5. Slovensko 2 0 0 0 2 2:6 0

Reklama