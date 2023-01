Máme na zlato! Nebuďme skromní, burcuje dvacítku na MS Hadamczik. I v zámoří Česko chválí

Skvělé výkony i výsledky českých hokejistů na MS do 20 let v Kanadě pochopitelně vzbuzují optimismus a zvýšená očekávání z řad českých fanoušků. Začínají věřit, že by po osmnáctiletém půstu mohla dvacítka konečně znovu zažít medailovou radost. Zatímco samotní hráči jsou v podobných prohlášeních před startem vyřazovacích bojů velmi opatrní, svazový šéf Alois Hadamczik má za to, že tenhle tým má rovnou na zlato.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Čeští hokejisté slaví gól proti Německu na MS do 20 let.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP