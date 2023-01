„Věděli jsme, že poslední zápas skupiny hrajeme na Silvestra večer českého času, kdy to všichni doma sledují. Chtěli jsme fanouškům udělat radost. Říkali jsme si, že na Němce hlavně musíme dobře nastoupit a dát nějaké góly už v první třetině, což se povedlo. Pak už jsme na to jen navazovali, ale soupeř nám nedal nic zadarmo," uvedl pro ČTK útočník Gabriel Szturc.

„Zápas s Němci jsme zvládli, jak jsme si představovali. Nechtěli jsme zaváhat a nějak si pokazit to dosavadní vystoupení. Vývoj skóre nám umožnil ušetřit psychické i fyzické síly. Teď to ale jakoby řízneme, čtvrtfinále se Švýcary bude něco úplně jiného. Moc jsme neřešili, kdo nám připadne. Jak to mělo být, tak to je," řekl pro ČTK trenér Radim Rulík, jehož svěřenci v generálce na šampionát těsně před Vánocemi právě Švýcarsku podlehli 2:4.