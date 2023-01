Česko - Švýcarsko 9:1 Pohlazení na duši. Česká dvacítka se po demolici Švýcarska těší na semifinále

Minuta Min. Tým Hráč Akce 1. Robin 0 : 1 3. Kulich 1 : 1 8. Marcel 2 : 1 10. Hauser 3 : 1 21. Jiříček 4 : 1 26. Kulich 5 : 1 34. Szturc 6 : 1 39. Šalé 7 : 1 44. Marcel 8 : 1 45. Szturc 9 : 1 Záznam online reportáže

Nejen postupem, ale i herním projevem pohladili fanoušky po duši. Inkasovali sice hned z první střely na branku, ale pak čeští hokejisté ve čtvrtfinále MS do 20 let v kanadském Halifaxu spustili neskutečnou demolici Švýcarů. Vyústila až k rekordní výhře 9:1 a v semifinále v noci ze středy na čtvrtek budou reprezentanti čelit zřejmě Švédům. Pokud tedy někdo z outsiderů nevyřadí některého ze zámořských gigantů, pak by se stal příštím soupeřem českého mládí.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český útočník Marcel Marcel (druhý zleva) slaví se spoluhráči svou trefu do švýcarské sítě.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek Fotogalerie +5 Zápas přitom začal šokem pro český tým, Švýcarům totiž vyšel bleskový úder. Puk po úvodním vhazování propadl do obranného pásma a jako první u něj byl Robin, který ujížděl sám na Suchánka. Gólmana, jenž trochu prováhal možnost vyjet, pokořil ve 22. sekundě bekhendovou kličkou mezi betony. Žádnou z dalších osmnácti švýcarských střel už ale nepropustil. Reprezentační dvacítka hlavně rychle zvedla hlavu a už ve 3. minutě vyrovnala, když při hře čtyři na čtyři bylo na ledě víc místa, čehož využil Svozil. Zatáhl puk a nabil mezi kruhy Kulichovi, který z první propálil Pascheho. Už čtvrtou asistenci v turnaji zapsal Suchánek, čímž vylepšil maximum brankáře v historii kanadského bodování MS do 20 let. Gól vlil českým mladíkům energii do žil, začali hrát s obrovskou rychlostí. Vedení na jejich stranu strhnul trefou ve vlastním oslabení Marcel. Při Menšíkově trestu za krosček udělal s pukem na holi z protihráčů kužele, prokličkoval až před Pascheho, na nějž vyzrál bekhendovým blafákem. Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český útočník Marcel Marcel (vpravo) v kolizi se švýcarským brankářem Kevinem Paschem během třetího českého gólu ve čtvrtfinále MS dvacítek.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP Hned při svém dalším pobytu na ledě Marcel dalším odvážným průnikem připravil gól na 3:1, když se přímočaře natlačil do brankoviště. Akci z desáté minuty v pádu zakončoval Hauser, jenž nechtěným odrazem od nohy procedil kotouč za čáru, i když branka vyjela z předepsaného postavení. Sudí po prozkoumání videa došli k tomu, že všechno bylo v souladu s pravidly. Opaření Švýcaři nevěděli, co mají hrát. Nestačili pohybem a důrazem, definitivní ránu do vazu jim zasadil už po 28 sekundách druhého dějství nejčastěji střílející hráč mistrovstvím Jiříček, jenž svou pumelicí přiměl soupeře ke střídání gólmanů. Rozjetou českou dvacítku už ale nemohlo nic zastavit, s chutí množila gólový zápis. Kulich tak svou zápasovou bilanci vylepšil na 2+2. Dělovka od @DavidJiricek 🔥#U20CZE #WorldJuniors pic.twitter.com/2SAjP70l6q — Hokejový nároďák (@narodnitym) January 2, 2023 Dvě branky na svůj účet v turnaji přidal i Szturc, jenž má v kanadské bodování šampionátu stejnou bilanci 5+2. Čtvrtfinálové skóre uzavřel pouhých 64 vteřin poté, co se mezi vícečetné střelce zapsal také Marcel. Nechybělo moc a Švýcaři si na cestu domů zabalili dvouciferný debakl. Češi byli i tak neskutečně produktivní, z 28 střel dali devět branek a mohou se těšit na zápasy o medaili. Takhle vstřelil Eduard Šalé svůj první gól na MSJ 🙌#U20CZE #WorldJuniors pic.twitter.com/gBC2wfbbN2 — Hokejový nároďák (@narodnitym) January 2, 2023 Mistrovství světa hokejistů do 20 let - čtvrtfinále v Halifaxu Česko-Švýcarsko 9:1 (3:1, 4:0, 2:0) Branky a nahrávky: 3. Kulich (Svozil, Suchánek), 8. Marcel, 10. Hauser (Marcel, Kos), 21. D. Jiříček (Kulich), 26. Kulich (Šalé), 34. G. Szturc (Svozil, Brabenec), 39. Šalé (Kulich), 44. Marcel (A. Čech, Ticháček), 45. G. Szturc (Ticháček, Jiříček) – 1. Robin. Rozhodčí Campbell, Menniti (oba Kan.) - Laguzov (Něm.), Persson (Švéd.), vyloučení 5:2, bez využití, v oslabení 1:0, 8746 diváků. Česko: Suchánek – Ticháček, D. Jiříček, Svozil, D. Špaček, Hamara, D. Moravec, A. Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, G. Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura. Švýcarsko: Pasche (22. Beglieri) – Streule, Bichsel, Zanetti, Sidler, Meile, Dionicio – Biasca, Canonica, Robin – Jabola-Prada, Alge, Taibel – Ramel, Müller, Reichle – Perrenoud, Truog, Muggli. Další výsledky z MS dvacítek naleznete ZDE MS hokej U20 MS v hokeji U20 pokračuje vyřazovací fází turnaje. Sledujte program i výsledky českého týmu