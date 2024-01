Národní tým přitom od 7. minuty vedl. „Do zápasu jsme vletěli skvěle. Hráli jsme jednoduše, usazovali jsme se v útočném pásmu. Pak jsme vypadli z našeho plánu a soupeř to potrestal,“ mrzelo Kulicha.

„Budu pracovat a snad najdu klíč, abych to zlomil a prostřelil to. Musím v posledním zápase ukázat, že umím trefit branku. Věřím, že se k nám štěstí vrátí v ten pravý čas. Snad to bude náš den,“ směřoval Kulich myšlenky už k závěrečnému duelu o bronz s Finskem (od 15:00).