Kanadu jsme porazili zaslouženě, to se nepovede každý den, liboval si král asistencí Šalé

Landshut (od našeho zpravodaje) - Sedmnáctiletý forvard brněnské Komety dostává v týmu kouče Jakuba Petra hlavní roli v přesilových hrách. Právě on servíruje nejvíc puků snajprovi Jiřímu Kulichovi, který se na turnaji prosadil už šestkrát. „Jirka je střelec. Na přesilovku máme několik signálů a sedli jsme si. Když mu nahraju, většinou se můžeme radovat," usmíval se.

A Šalé má na kontě už šest asistencí. Stejně jako proti Německu, kdy rovněž nasbíral tři přihrávky v početních výhodách, opět dirigoval české přesilovky. Dvě a půl minuty před koncem se navíc sám trefil. „Střelecky se mi nedařilo, konečně jsem to prolomil. Po chybě Kanady v rozehrávce mi Jirka přihrál a jen jsem do puku plácl. Propadlo to gólmanovi mezi betony," popisoval křídelník.