A teď hurá za Hugem! Ondra se na další bitvu naladí s rodinou

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Dva medailové zisky si může odškrtnout, po sobotním bronzovém boulderingu ovládl závod v lezení na obtížnost, což je jeho nejoblíbenější disciplína. „Ta mě zajímá. Dobrá příprava a výkon se rovná dobrý výsledek. To v boulderingu je to ruleta,“ srovnával.

„Tady jsem získal v bouderingu bronz zcela bez přípravy. Šlo spíš o to, že semifinále bylo postavené spíš pro mě, někteří favoriti se díky tomu nedostali do finále a tam to bylo pak lehčí. To v obtížnosti vím, že jsem porazil všechny, protože jsem na to měl,“ charakterizoval dvě disciplíny, v jejichž kombinaci bude bojovat o další kov ve čtvrtek.