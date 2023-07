Česká esa zabojují o olympiádu. Cítí se dobře, na dlouhém mistrovství hrají roli i volné dny

„Tlak a nervozitu mám před vrcholnou akcí vždy, nedá se tomu vyhnout. Je důležité se s nervozitou umět dobře poprat, občas to člověka vybičuje k ještě lepším výkonům," popisuje Ondra. Přípravu ladil celou sezonu speciálně na mistrovství světa. Podřídil tomu téměř vše, dokonce vynechal poslední dva závody ve své parádní disciplíně lezení na obtížnost.

Ondra vstoupí do šampionátu hned v úterý kvalifikací v boulderingu a ve čtvrtek v lezení na obtížnost. Následovat budou v případě úspěchu semifinále a finále, mistrovství ukončí v sobotu 12. srpna kombinace, v níž se bude bojovat o první tři vstupenky na olympiádu.

„Ve hře jsou tři sady medailí, ale můj hlavní cíl je kombinace. Bouldering bude důležitý právě jako její součást, jinak samostatná disciplína má pro mě nejnižší prioritou. Je to však první den, musím si zajistit dobrou půdu, abych se dostal mezi dvacítku nejlepších kombinační disciplíny. Finále je pro osm a ti si to rozdají o tři nominační místa," vysvětluje Ondra, který se v poslední době připravoval na obě disciplíny. „Trochu paradoxní cíl je být na tom co nejlépe v maximální síle i vytrvalosti. Dosáhnout toho je náročné, byla tomu uzpůsobena celá sezona, jednotlivé měsíce se podle toho řídily," popisuje muž, jenž na minulé olympiádě v Tokiu bral v kombinaci nakonec šesté místo, i když dlouho vyhlížel cenný kov.