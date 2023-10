Lezec Ondra má další šanci na OH, z evropské kvalifikace postoupí jen vítěz

Zaměřil se na to, co mu na mistrovství světa scházelo. „To byla taková extra fyzičnost těch cest lezení na obtížnost. To znamená kroky zaměřené čistě na sílu s velmi špatnými stupy. A to jak při boulderingu, tak při lezení do nějaké vytrvalosti,“ přiblížil brněnský rodák. Formu si otestoval v přírodě, ve Slovinsku před pár dny na první pokus vylezl skalní cestu obtížnosti 9a. „O to je to pro mě hodnotnější takhle před závodem, že je to cesta, která má i moderní prvky, které se dají vidět i při tom sportovním lezení,“ ocenil.