Ondra šel na stěnu a spustil se liják. Ale nehrálo to takovou roli, sportovně uznal

Mnichov (od našeho zpravodaje) – Bylo to parádní drama, rozhodoval jeden krok. Rakušan Jakob Schubert si na laně sáhl na poslední chyt a měl o dvě desetiny menší zisk z boulderingu. Ondra šel na stěnu jako poslední a věděl, že když vyleze na stejné místo, je mistrem Evropy.

„Před obtížnosti jsem cítil velkou šanci, věděl jsem, že Jakob nevylezl až nahoru,“ přiznával. „Potvrdilo se, co jsme čekali, že cesta bude lehčí a bude se lámat na posledních třech krocích,“ popisoval Ondra.

Když se ale natahoval po předposledním chytu, který by mu zajistil zlato, spadl a radovat se mohl Rakušan. „Nebudu popírat, že jsem byl unavený, ale byla tam malinká chyba ve čtení cesty. Nechal jsem zbytečně nohy dole, měl jsem je zvednout a možná by to vyšlo minimálně na stejný výsledek jako měl Jakob,“ přemítal český lezec.