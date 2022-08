Už nás neberou jako alpinisty, jsme vrcholový sport. Adamovská o lezeckém boomu

Pátá v boulderingu, šestá v lezení na obtížnost a na konec další pátá příčka v kombinaci obou lezeckých dovedností, tedy disciplíně, v níž se za dva roky bude bojovat o olympijské medaile. Však také moderátor evropského šampionátu na mnichovském náměstí Königsplatz připomínal, že Elišce Adamovské je teprve 21 let, a tak může v Paříži patřit k favoritkám. „To fakt říkal? Tak to je hustý. Já bych byla strašně ráda, kdybych se tam nominovala, to je můj životní sen, pak můžu myslet dál,“ přiznala česká ženská jednička na stěně.

Foto: Roháčková Ivana, ČTK Lezkyně Eliška Adamovská na ME v Mnichově.Foto : Roháčková Ivana, ČTK

Článek Mnichov (od našeho zpravodaje) – Právě v boulderingu udělala v posledních letech přes trable s omrzlými prsty na nohou a Raynaudovým syndromem způsobujícím nedokrvování periferních částí těla největší pokrok. „Ještě před rokem byl pro mě strašná slabina, nedokázala jsem si představit, že bych skončila v kombinaci pátá v Evropě,“ přiznala. V Mnichově musela prokázat i značnou odolnost ve více než třicetistupňovém vedru. „Cítím se jak předtím po těch čtyřech závodních dnech v kuse. Potily se ruce a cítila jsem celkově větší svalovou únavu,“ popisovala. Foto: Roháčková Ivana Lezkyně Eliška Adamovská na ME v Mnichově.Foto : Roháčková Ivana Adamovská zblízka sleduje vzestup sportovního lezení v poslední době. Díky tomu, že je z něj olympijský sport a do podvědomí českých fanoušků ho dostal především Adam Ondra, je jeho progres znatelný v televizní sledovanosti i na návštěvnosti lezeckých center. Ostatní sporty Lezkyně Eliška Adamovská obsadila na mistrovství Evropy páté místo „Jsem ráda, protože náš sport je strašně krásný. Je komplexní, zapojíte celé tělo, je i super odreagováním, když si zajdete třeba s rodinou na boulderovku,“ říká. Na druhou stranu ji trochu mrzí, že se obměňuje komunita lezců, která se dříve rekrutovala převážně z těch, kdo rádi trávili čas v přírodě i na skalách. „Teď přicházejí noví lidé občas spíš z fitness, chodí se na stěnu fotit, kolikrát neznají základní etiketu ani bezpečnostní věci. Že se mají dívat nad sebe, sundat si prstýnky… Ale jsem ráda, že už na nás nekoukají jako na alpinisty a bereme se jako normální vrcholový sport. Však také je extrémně náročný,“ připomíná Adamovská, která tak může mít i adekvátní podmínky. „Na trénink mám dobré, ale musíte se dostat mezi nejlepší, být průměrný nestačí,“ vysvětluje. Sama pořád nejradši ve volném čase mizí lézt do skal. „Ale poslední dva roky jsem skoro nebyla, strašně mi to chybí. Doufám, že se letos někam dostanu,“ doufá. Lezení A teď hurá za Hugem! Ondra se na další bitvu naladí s rodinou

Reklama