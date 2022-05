Češi obětují Kanadu. Mám přání, abychom byli ve finále v obou sportech, řekl Perušič

„Počkej, já se tak dlouho nebudu rozcvičovat, já už jsem starší pán," reagoval Ondřej Perušič. „Tipovat, nebudu. Mám ale přání, abychom měli českou účast ve finále v obou sportech," dodal.

Jste mezi nejlepšími čtyřmi, jak těžké to proti Katařanům bylo?

Schweiner: Jako pokaždé proti nim. Většinou v prvním setu dostaneme po papuli a pak začínáme hrát lépe. Oni hrají v prvním setu takový volejbal, že se jim dá těžko konkurovat. Věděli jsme, že musíme vydržet až do konce, být trpěliví. Tentokrát se nám podařilo s vyrovnanou hrou přijít i ve třetím setu a díky tomu jsme vyhráli. Drželi jsme si vysoká procenta na side outu (ztrátě), to nám pomohlo vyhrát.

Perušič: Katařani jsou velice atletičtí a velmi těžko se brání hlavně, když mají dobře přihráno. Nicméně je to tým, jehož kvalita útoku jde poměrně výrazně dolů ve chvíli, kdy nejsou v ideální situaci. To byl první cíl, dostat je do tohoto rozpoložení. Tím druhým bylo zůstat v klidu, neustále se držet na rozdíl jednoho dvou bodů a trpělivě čekat na svou šanci a tu využít.

Čeká vás opět španělské duo Hererra a Gavira, které jste ve skupině porazili. Bude to výhoda?

Perušič: Určitě to bude hodně odlišný zápas. Jsou velmi zkušení, takže včerejší porážka je nijak zvlášť nezasáhla. Budou dobře připraveni. Nicméně doufám, že před domácími diváky vybojujeme účast ve finále.

Katařani jsou bronzoví z olympiády v Tokiu. Pomůže v rozjezdu sezony tak cenný skalp?

Schweiner: Cenný skalp to určitě je. Od minulého roku předvádí neuvěřitelné výkony, ani je nejde unavit. Do každého zápasu jdou naplno a je těžké proti nim hrát. Občas mi připadá, že jsou tam tři a ne dva. To prostředí, a to že jsou nižší teploty, nám pomohlo, protože oni jsou z Kataru zvyklí na padesátky, to tady jsou teď patnáctky.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Ondřej Perušič se raduje po postupu do semifinále turnaje Pro Tour v Ostravě.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Tohle je už vaše třetí vítězství nad tímto párem, že?

Perušič: Podle mě jsme měli negativní bilanci 2:3, teď je to 3:3. Ale v drtivé většině případů jsme hráli vyrovnaný tiebreak o dva body a pak už vždy rozhodovaly jedna dvě výměny a trocha štěstí. Dneska jsme ho měli, to je třeba říct, protože katarský blokař se dvakrát dotknul sítě, kdy jsme zahráli nevynucenou chybu. To v tak krátkém setu hraje svou roli.

Byl v utkání nějaký krizový moment? Třeba dva sporné míče, které vám sudí nepřiznali?

Perušič: Kde začít? Ne, to ne...

Schweiner: Nevím, jestli to je úplně na rozhodčí. Já myslel, že pískal můj tečovaný balon, ale pískal síť. Asi jsem tam byl dresem, ale necítil jsem nic, těžko říct. Klidně to síť být mohla. Bohužel se stávají chyby na naší straně, i na straně rozhodčích.