Dominikánská republika

„Cítím se neuvěřitelně. Holky do hry daly vše, co měly. Hráli jsme proti velmi silnému soupeři, který je desátý ve světovém žebříčku. Museli jsme být mentálně velmi silní, abychom zápas ubojovali. Hráčky hrály podle stanovené taktiky, servírovaly agresivně a během utkání jsme dokázali reagovat na změny. V zásadních momentech jsme drželi při sobě, a proto si myslím, že jsme si toto vítězství zasloužili,“ uvedl v tiskové zprávě trenér českých volejbalistek Jannis Athanasopulos.

"Je škoda, že jsme to nedotáhly k vítězství 3:1, ale jsem ráda, že jsme se semkly a v tie-breaku to dotáhly do vítězného konce. Rozhodla bojovnost a fakt, že jsme se za žádného stavu nevzdaly. Vítězství nad Dominikánskou republikou je pro nás důležité. Jde o tým, který je nad námi v rankingu, takže získáme hodně bodů do žebříčku. A právě přes žebříček bychom se třeba mohly na olympiádu dostat. Je to samozřejmě náročné, ale když budeme do každého utkání nastupovat bojovně, jako dnes, m