Dva tituly pro české házenkáře! Mládežnické reprezentace se vrací mezi elitu

Na návrat mezi evropskou elitu čekala juniorská kategorie deset let. Dorostenci se na MS představí vůbec poprvé. „Jde o obrovský úspěch naší házené a potvrzení správného směru. Cílem je mít všechny kategorie v elitní skupině a postupně se propracovat do špičky jak v Evropě, tak na světě," řekl prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

„Věděl jsem, že v tu chvíli není jiná možnost než to vychytat. Udělal jsem to, od čeho v bráně jsem," usmíval se hrdina okamžiku. „Byl to strašně pěkný pocit. Kdo nezažije, nemůže vědět, jaké emoce se v hlavě odehrávají," rozplýval se brankář. „Je to možnost vrátit českou házenou tam, kam patří," doplnil.