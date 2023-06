Futsalová Sparta přišla o první ligu. Manažer a trenér nad důvody kroutí hlavou, chyby přiznává

Futsalová Sparta Praha se naposledy dostala do semifinále play off. Teď však musí na souboje v nejvyšší soutěži zapomenout. Stalo se vůbec poprvé v historii Licenčního řízení 1. Futsal ligy, že jeden z žadatelů do nejvyšší soutěže neprošel a hrát ji tak bude pouze jedenáct klubů. Paradoxem je, že ten jedenáctý bude tým, který letos původně sestoupil. Na oficiálních internetových stránkách futsalové ligy o tom informoval Klubový licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar.

Licence nebyla Spartě udělena, protože podle vedení nesplnil klub podmínky pro účast v profesionálních soutěžích organizovaných Svazem futsalu České republiky. Zvýrazněny jsou hned čtyři zásadní výtky. Podle první z nich klub nepředložil přehled o majetku a závazcích, finanční hodnocení ze strany statutárního orgánu, poznámky tvořící souhrn významných účetních zásad a jiných vysvětlujících poznámek, finanční hodnocení ze strany statutárního orgánu, defacto účetní závěrku. Klub se však brání, že vše odevzdal, přiznává však zpoždění.

„Zpoždění beru na sebe. Bylo to pouze o tři čtyři dny, ale formulace, která je uvedena v rozhodnutí o neudělení licence Premium, je nepřesná a je tedy špatně," upozorňuje manažer Sparty. Protože v odůvodnění se používá výraz „nedodali" a my jsme ho dodali, ale se zpožděním a v tom je ten rozdíl, že najednou jsou přísní kvůli pár dnům, a přitom minimálně třetina z těch jedenácti tymů, které také nedostaly v prvním kole licenci, tak nemají lepší věci než my," uvádí Simitči.

Nad druhým bodem, který je Spartě vyčítán při neudělení licence, Simitči jen kroutí hlavou. Jde o to, že pražský klub neprokázal, že na oficiálních webových stránkách Sparty byla zveřejněna celková částka za poslední vykazované období registrovaným zprostředkovatelům. „Tohle se ale týká spolupráce s hráčskými manažery a je to textace, která se týká fotbalových klubů a ne futsalovych. Tenhle bod nemá s futsalem nic společného," upozorňuje.

V případě futsalové Sparty ke kontaktu s hráčskými agenty nedochází. „Všechno řešíme rovnou s hráči. Ve všech profesionálních smlouvách, co jsme si na svazu nechávali zaregistrovat, vždy uvádíme, že se přestup k nám uskutečnil bez hráčských agentů. K dnešku jsem si to osobně zkontroloval a tohle na svých stránkách nemá žádný futsalový klub v Česku."

Foto: AC Sparta futsal Futsalisté Sparty vyřadili ve čtvrtfinále play off městského rivala - Slavii. (archivní foto)

Třetí bod vyčítá Spartě, že klub neprokázal, že nemá žádné závazky po splatnosti vyplývající z registrovaných profesionálních smluv s hráči k datu 31.12.2022 resp. 28.02.2023. „Tady jde o stejný problém, jako v prvním případě. Vše jsme prokázali, dodali a vše nahráli do systému, ale se zpožděním 3 dnů, a i kdyby to bylo týden, tak se svět nezboří. Stačí se podívat do systému (redakce Sport.cz měla možnost vidět screenshot, který to potvrzuje). Tam mám za Spartu přístup já a za licenční komisi pan Rýznar," upozorňuje hlavní postava futsalové Sparty.

Simitči okomentoval i poslední z bodů, kvůli kterému Sparta nedostala licenci a nebude tak hrát nejvyšší soutěž. Jde o to, že klub neprokázal, že nemá žádné závazky po splatnosti vyplývající z inominátních smluv uzavřených v souvislosti s plněním povinností dle předpisů FAČR či SFČR k datu 31.12.2022 resp. 28.02.2023. „V den, kdy se vše vyplňovalo do systému (v květnu), jsme ale měli všechno zaplaceno. Problematickou byla jedna jediná svazová faktura po splatnosti, ale tu jsme zaplatili v dubnu. Bylo nám řečeno že i když bylo vše zaplaceno, tak jsme to při vyplňování do systému měli uvést," naznačuje Simitči, že kvůli zpoždění v řádu několika dní přišla Sparta o první ligu soutěž.

Foto: archov futsalové Sparty Praha Důvody, proč futsalová Sparta nedostala licenci a bude chybět v dalším ročníku nejvyšší soutěže.

„Během odvolacího řízení jsem cítil, že pan Rýznar a jeho asistenti z licenčního oddělení nekomunikovali tak, jak měli. Nebo jsem lepe řečeno, necítil jsem zájem, že chtějí, aby Sparta byla v dalším ročníku v první lize," mrzí Simitčiho, který se prý snažil předejít nepříjemnostem a snažil se o konzultaci situace s odpovědnými lidmi.

„I když jsem byl doma nemocný, tak jsem se snažil dovolat několikrát, abych se zeptal, zda je vše ok a zda je potřeba něco udělat. Ale nedovolal jsem se, a když jsem se dovolal, tak už bylo pozdě. A také mi bylo řečeno, pardon, ale ve stejném termínu děláme licenční řízení i pro kluby z druhé fotbalové ligy. Čekal bych, že třeba někdo zavolá a upozorní nás na situaci, ale to se nestalo. Nechci, aby to vyznělo, že nás licenční komise sestřelila, ale hlava mi nebere, jak mohli nechat některé tymy v lize a dát jim licenci za podivných okolností, a nenechali v lize Spartu, která je největší brand v českém sportu," mrzí Simitčiho.