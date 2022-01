Házenkáři měli na startu závěrečné přípravy na Euro dva pozitivní testy na covid

Trtíkovi svěřenci se dále utkají s obhájcem titulu Španělskem a s Bosnou a Hercegovinou. Do další fáze turnaje postoupí pouze první dva celky. Dva ze tří soupeřů jsou medailisté z loňského světového šampionátu - Švédové získali stříbro a Španělé bronz. Příští pondělí má Trtík oznámit závěrečnou osmnáctičlennou nominaci, v Ostravě by se měl jeho tým připravovat do úterý.