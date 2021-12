Skandál na MS házenkářek! Šampionát zakončil nevídaný trapas šéfa IHF

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Je to vůči naší zemi neuctivé," zlobila se v interview pro televizní stanici TV2 francouzská reprezentantka Beatrice Edwigeová. „Co jiného mám říci? Je snad normální, že prezident IHF neví, kdo hrál ve finále a skončil na světovém šampionátu druhý? Nemyslím si."

Na stříbrný stupínek „povýšená" Dánka Mette Hansenová vyzvala šéfa IHF k omluvě: „Tohle (ceremoniál) přece musíte mít pod kontrolou. Pokud ne, tak ať si to příště napíše na papír. Takhle to byla ostuda, ani nevím, jestli si je vůbec své chyby vědom. Každopádně by se měl francouzskému týmu omluvit."