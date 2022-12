Kynžvart byl do 3. kola nasazen a minulý týden zahájil dvojzápas v turecké metropoli nadějným vítězstvím 35:29. V domácí odvetě po prohraném prvním poločase 12:16 pustily svěřenkyně Petera Sabadky na začátku druhé půle soupeře jedinkrát do šestigólového vedení (13:19), které však brzy zkorigovaly a do konce zápasu udržovaly bezpečný odstup zajišťující celkové vítězství.