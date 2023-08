K jistotě postupu potřebují volejbalistky uhrát dva sety

Základním kritériem pro koneční místění v tabulce je počet výher, pak body a také skóre je víc než vzájemný zápas. Při výsledku 1:3 se Švédskem, bude mít národní tým stejný poměr setů jako Ázerbájdžán a postupující by tak určoval poměr míčů, který mají aktuálně oba celky shodné. Češky by tudíž musely vyhrát jediný set větším rozdílem než v součtu tři prohrané. Porážka 0:3 by znamenala jisté vyřazení.