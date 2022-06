Kdyby se mi na míč i lejno nalepilo, stejně to půjde do sítě, řekla Jeřábková

Česká házenkářka Markéta Jeřábková si pochvaluje, že prožila nejvydařenější víkend kariéry. Šestadvacetiletá reprezentantka 19 góly ve dvou zápasech Final Four dotáhla norský Kristiansand k triumfu v Lize mistryň a byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje. Jeřábková připustila, že na co sáhla, to jí spadlo do branky. Česká spojka oslavila vítězství v Lize mistryň poprvé, zato její reprezentační spoluhráčka Jana Knedlíková už popáté.

Foto: Bernadett Szabo, Reuters Markéta Jeřábková v akci.Foto : Bernadett Szabo, Reuters

Článek "Že to vyšlo až takhle, o tom se mi nesnilo ani v nejhezčích představách. Je to strašně příjemné," uvedla v tiskové zprávě Jeřábková, která nejprve v sobotu 12 góly nasměrovala norského šampiona k semifinálové výhře 33:27 nad Metami. "Hned na začátku utkání jsem dala gól, že se míč sotva došoural do branky. Ale i takový se počítá. Pak už to šlo nějak samo. Byl to zápas, že kdyby se mi na míč i lejno nalepilo, stejně půjde do sítě," řekla Jeřábková s úsměvem. Míčové sporty České házenkářky Knedlíková a Jeřábková slaví triumf v Lize mistryň Ve finále pak byla opět nejlepší střelkyní zápasu a sedmi brankami pomohla k vítězství 33:31 nad favorizovaným Györem. Po utkání převzala cenu pro nejužitečnější hráčku Final Four. "Ta cena je samozřejmě příjemná, ale stojí za ní celý tým. Jsme kolektivní sport, nikdy to není o jediné hráčce. Kdybych stála v hale sama, nic nezmůžu," podotkla Jeřábková. Foto: Zsolt Szigetvary, ČTK/AP Veronica Egebakken Kristiansenová (vzadu) v souboji s Markétou Jeřábkovou z Kristiansandu.Foto : Zsolt Szigetvary, ČTK/AP Na vítězství v Lize mistryň dosáhla hned v první sezoně po příchodu do Kristiansandu. "Oslavy rozhodně vypadaly lépe, než kdybychom slavily v Norsku. Norové v zahraničí jsou jako utržení z řetězu. Byl to krásný a dlouhý večer, skoro jsme nespaly. Zároveň rozlučkový, teď přijde zasloužené volno," uvedla Jeřábková. Oslavy si užívala i Knedlíková. "Byly dlouhé, téměř jsme nespaly. Ale takový úspěch se oslavit musí. Je to jinačí slavit takhle ve dvou. Markéta předvedla během celého víkendu neskutečný výkon, jsem na ni pyšná. Máme v týmu Maďarku, která pochází z Budapešti, tak to vzala do svých rukou," řekla s úsměvem Knedlíková. Triumf byl pro ni o to emotivnější, že ve finále porazila Györ, s nímž v minulosti prestižní soutěž hned třikrát vyhrála. "Bylo to velmi speciální. Na jednu stranu jsem nesmírně šťastná, že se nám podařilo vyhrát. Ale nebylo příjemné vidět slzy bývalých spoluhráček," uvedla Knedlíková. "Dostalo se mi od nich obrovských gratulací a uznání, že jsme si vítězství zasloužily. Musím říct, že i přivítání od maďarských fanoušků bylo nádherné. Nezapomněly, že jsem tady já i některé další spoluhráčky působily. Diváci byli sice nešťastní, že Györ prohrál, ale těšilo je, že trofej máme zrovna my," doplnila dvaatřicetiletá křídelnice. S Kristiansandem obhájila loňský triumf a celkově má na kontě už pět prvenství v Lize mistryň. Čtyři její spoluhráčky z Vipersu zvítězily už šestkrát. "Ono se to blbě dohání, když s nimi hrajete v jednom mančaftu. Je nádherné ukončit sezonu na vrcholu. Teď ještě budeme nějaký čas slavit, pak nás čeká zasloužený odpočinek. V létě se pustíme znovu do práce, abychom mohly i po další sezoně zase slavit," uvedla Knedlíková. Míčové sporty Házenkáři Karviné porazili v pátém finále Plzeň a po čtyřech letech slaví titul

Reklama