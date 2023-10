Když hráčky a trenéři vybojují postup, my zajistíme další finance, tvrdí šéf volejbalistek KP Brno

„Finančně nám hodně pomohly město Brno, Jihomoravský kraj a Český volejbalový svaz. Z jejich příspěvků pokryjeme podstatnou část rozpočtu. Zbytek doplatíme z privátních peněz. Ekonomicky máme turnaj už zajištěný, a tak se nyní můžeme soustředit výhradně na volejbal. Jsme rádi, že se v naší hale sejdou čtyři mistři svých zemí. Je to pro nás velká výzva,“ tvrdí šéf královopolských odbíjenkářek Richard Wiesner.

Soupeři Brňanek budou postupně 10. 10. izraelský celek Hapoel Kfar Saba (19.10 hodin), 11. 10. španělská Gran Canaria (18 hodin) a 12. 10. rumunský tým Alba Blaj (16 hodin). Do další fáze kvalifikace Ligy mistryň postoupí dvě nejlepší družstva.

„Všechno to jsou top týmy se spoustou zahraničních volejbalistek. Vzbuzují respekt. Bude to zřejmě hodně vyrovnaný turnaj. Nečeká nás nic jednoduchého, ale uděláme maximum pro postup,“ předsevzal si kouč KP Brno Erik Nezhoda.

Pokud by se ale jeho celku podařilo skončit na jednom z prvních dvou míst, pořádalo by Královo Pole o dva týdny později i turnaj další fáze kvalifikace Ligy mistryň. A shánění financí by začalo nanovo.