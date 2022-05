Postupem do sobotního programu splnili Češi základní cíl pro Ostravu. „Vzhledem k tomu, jak jsme hráli předchozí ročníky, tak jsme si už před turnajem vysloužili spoustu pozitivních vět ve smyslu – tak letos už to konečně vyhrajete. Což je optimismus, který bych rád měl, ale nejsem si tím úplně jistý," pousmál se Perušič.

A jméno čtvrtfinálových soupeřů jeho rozpoložení asi jenom podpořilo. Obhájci finálové účasti z minulého roku se o postup do semifinále poperou v sobotu ve 13:30 s aktuálně třetím párem světa Katařany Šarífem Janusem a Ahmedem Tidžanem. „Budeme doufat, že se nám podaří zopakovat výkon proti Španělům. Kdybychom chtěli, aby to bylo ještě lepší, to už bychom asi chtěli moc," nadhodil Schweiner. „Chtěli jsme hrát ještě v sobotu, to jsme splnili. Teď si to přání trochu posuneme a budeme chtít do čtyřky," doplnil parťáka Perušič.