Letošní mistrovství světa volejbalistů zůstane v Rusku, co hokejové MS 2023?

Podle FIVB pokračují i po ruské invazi na Ukrajinu přípravy na šampionát volejbalistů podle plánu. Hrát by se mělo za účasti 24 mužstev od 26. srpna do 11. září. Zápasy jsou naplánovány do deseti měst, finále má uspořádat Moskva. Čeští reprezentanti na MS nepostoupili.