Karvinští házenkáři, kteří loni došli v Evropském poháru až do čtvrtfinále, většinu zápasu vedli, ale větší trhák se jim povedl až v závěru. Předtím téměř ztratili čtyřbrankové vedení a čtrnáct minut před koncem to bylo jen o gól (24:23). „Soupeř se v zápase držel i díky našim ztrátám. Dělali jsme strašně moc technických chyb, oni ve druhé půli nasadili mladého brankáře, který na deset minut zavřel bránu. Nakonec jsme zahráli solidních posledních patnáct minut, během kterých jsme rozhodli. Na tu bídu, co jsme v útoku hráli, máme do odvety slušný výsledek,“ konstatoval trenér Karviné Michal Brůna.