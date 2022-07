Házenkář sezony Mrkva se těší na potomka a výzvu v nejlepším týmu světa

Smlouvu do léta 2024 podepsal netradičně už na začátku uplynulé sezony. „Nabídku od Kielu beru jako obrovské ocenění své práce. A závazek do budoucna, podle mě je to nejlepší klub na světě. A dává mi to obrovskou motivaci se stále zlepšovat. Po třech letech v Bergischeru přišel čas popsat novou kapitolu. A snad bude co nejúspěšnější, protože přestupem do Kielu jsem si splnil dětský sen," rozplýval Mrkva.