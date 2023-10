Nerentabilní volejbal. České šampionky v Lize mistryň postupují, další turnaj však klub pořádat nechce

GLOSA: Poláci, děkujeme. Ale příště už bychom si měli pomoci sami

Ještě pořád si vybavuji tu euforii poté, co byl český výběr nalosován do skupiny E pro kvalifikaci na nadcházející EURO. Sám jsem o přímém postupu snad ani na chvíli nepochyboval a i předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek se vyjádřil poměrně jasně. „Los pro nás byl příznivý, můžeme si to zkazit jen sami,“ prohlásil tehdy. Realita je ale, bohužel, o mnoho krutější. I když by snad shodou bezprecedentních okolností mělo dojít ke šťastnému konci.