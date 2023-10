Od začátku nastoupila obměněná sestava s Martinem Lickem na smeči a bez kapitána Adama Zajíčka na bloku. Němci se okamžitě dostali do vedení a vypracovali si až pětibodový náskok. O ten sice v závěru přišli, když se Češi úspěšnou pasáží dotáhli ze skóre 15:20 na srovnaný stav 21:21, ale v koncovce byli úspěšnější a vyhráli 25:23.

Nenavázali na povedenější vystoupení z některých předchozích utkání. „Bohužel jsme dneska upustili od hry, kterou je na tomto levelu třeba hrát. Bylo tam strašné množství chyb, ujely nám začátky setů a ve skóre jsme byli pořád pozadu. Musíme se vrátit k tomu, co je na této úrovni třeba hrát. Zítra je nový den a zítřejší zápas musíme urvat pro sebe,“ řekl v tiskové zprávě k pátečnímu duelu trenér Novák.

Jeho názor sdílel i blokař Špulák. „Podle mě to byl z naší strany nepovedený výkon. Udělali jsme strašně moc chyb na servisu. Víc než 15 za tři sety je hodně. A obecně nás měli Němci dobře načtené, hráli bezchybně a my jsme v podstatě soupeři nekonkurovali v ničem. Byl to těžký zápas, ale myslím si, že umíme hrát daleko líp, než jsme dnes předvedli,“ uvedl.