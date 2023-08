Perušič po zranění znovu hraje, se Schweinerem v Berlíně podlehli v semifinále

Schweiner absolvoval ME s Tadeášem Trousilem a před týdnem v rakouské metropoli po prohře s pozdějšími šampiony Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem ze Švédska v osmifinále skončili devátí. Od pátku startují Perušič se Schweinerem v Berlíně, ve čtvrtek by měli rozehrát další turnaj Pro Tour Elite v Hamburku.

"Po krátkém a omlazujícím intermezzu jsme zpět v původním složení. Po týmové herní pauze je potřeba se dostat do herního rytmu a German beach tour sedí do programu," uvedli čeští olympionici na instagramu.

Perušič se zranil na začátku července při akci King of the Court v Lucemburku. Místo ME pro ně bude společným vrcholem sezony říjnový světový šampionát v Mexiku. Za rok na olympijských hrách v Paříži plánují čeští vicemistři Evropy z loňska uzavřít vrcholovou kariéru.