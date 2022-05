Perušič se Schweinerem mají v Ostravě finálový hattrick. Neuvěřitelné! Užíváme si tu každý zápas, shodli se

Ondřej Perušič po další z mnoha precizních nahrávek Davida Schweinera zasmečoval mimo dosah soupeře a tribuny mohly po vítězství 36:34 ve druhém setu začít jásat. České jedničky porazily Španěly i podruhé na turnaji 2:0 a potřetí v řadě došly v elitním beachvolejbalovém turnaji Ostravě do finále. V něm se utkají s olympijskými vítězi z Tokia Nory Andersem Molem a Cristianem Sørumem.

Už jste tak dlouhý set zažili?

Foto: Vladimír Pryček, ČTK (Zleva) David Schweiner a Ondřej Perušič.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Schweiner: Nic takového jsme nezažili. Nevím, jestli bohužel, nebo bohudík, ale jsem rád, že jsme ho vyhráli, protože Španělé těch delších setů zažívají hodně a většinou vítězí, takže o to je to cennější.

Díky čemu jste ten druhý set urvali?

Perušič: Je to otázka spíše trochu štěstí, jednoho dvou míčů, kdy to jednomu týmu vyjde. Za to, že jsme dokázali tu koncovku tak dlouho hrát, patří dík divákům. Odvrátili jsme několik setbolů, to skóre se přelévalo ze strany na stranu. Obě strany se snažily riskovat servis, přitlačit toho soupeře. Nám to na konci naštěstí vyšlo.

Davide, při jednom mečbolu jste přiznal teč. Dělá se to na okruhu, nebo to prostě máte v sobě a bylo to automatické?

Schweiner: Můžu mluvit jen za sebe a já se snažím vždycky přiznávat. Samozřejmě některé teče na síti člověk necítí, ale od toho je tam rozhodčí. Ale když cítím, že tečuju balon nebo síť, tak se vždycky přiznám. Přál bych si, aby to bylo u každého, ale myslím si, že se najdou tací, kteří to rádi zatají.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Ondřej Perušič se raduje na turnaji Pro Tour v Ostravě.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

A vrací se to někdy? Nebo vrátí?

Schweiner: Nevím, můžeme v to doufat.

Perušič: Já myslím, že se to vrací už teď. Zejména s týmem, s jakým máme tak dobré vztahy. Oni by udělali to samé pro nás.

Ondro vy jste zase vykouzlil z podání tancující mečbolové téměř prasátko za stavu 21:20. Jak vám bylo, když to spadlo zpátky?

Perušič: Tam už jsem věřil. V takové chvíli se snažíte riskovat servis a snažit se ho urvat.

Schweiner: Kdy bych to viděl, tak jsem foukal.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Ondřej Perušič v akci.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Jste v Ostravě potřetí za sebou ve finále, čím to je?

Schweiner: Neuvěřitelné (ukazuje na ochozy)! Támhle tou obrovskou věcí pro několik tisíc diváků a těmi diváky vevnitř.

Opravdu se vám tady hraje tak dobře?

Perušič: Jo, jo. Jsou týmy, které to spíš svazuje. Cítí očekávání a tlak, všichni se koukají. A když se nedaří, tak to všichni vidí. Ale možná nám pomohlo, že jsme do Ostravy jeli na první turnaj (v roce 2018) jako tým, který neměl co ztratit a mohl jenom překvapit. Jako mladí kluci (Šépka, Semerád), kteří tady letos hráli. Od té doby si tady užíváme každý zápas na centrkurtu. Pokud to stačí na finále, super. Pokud to stačí na čtvrtfinále, taky super. Přidaná motivace je v tom, že si to chceme před takovým davem prodloužit o další zápas.

Finálový nedělní program ŽENY O 3. místo (12 hodin): Heidrichová, Vergéová-Dépréová (ŠVÝ) - Hüberliová, Brunnerová (ŠVÝ) Finále (16 hodin): Talita, Rebecca (BRA) - Müllerová, Tillmannová (NĚM) MUŽI O 3. místo (12 hodin): Herrera, Gavira (ŠPA) - Brouwer, Meeuwsen (NIZ) Finále (17 hodin): Perušič, Schweiner (ČR) - Mol, Sørum (NOR)

Ve finále půjdete na olympijské vítěze Mola se Sørumem?

Schweiner: Není těžšího soupeře do finále, i když Španělé dnes ukázali svoje kvality. Norové dlouhodobě předvádějí stabilní hru, jejich obrana s Andersem Molem na bloku je nekompromisní. Bude těžké přes něj přejít. Když přes něj projdeme, tak budeme mít šanci na úspěch.

V roce 2019 jste s nimi ve finále v Ostravě prohráli, je čas jim to vrátit?