Posila pro realizační tým českých házenkářek. Asistentem norského kouče bude Čurda

Souhlasí i brankářská opora reprezentace Petra Kudláčková, kterou Čurda zároveň vede ve Slavii. „Jde o zapáleného trenéra, absolutně oddaného házené,“ pochvalovala si gólmanka. „Spojení mi přijde dobré, zapadá do našeho konceptu. Do národního týmu by mohl vnést další zajímavý pohled,“ věří Kudláčková.