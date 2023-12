Vzpomínky na Krejčího začátky: brusle v popelnici, strach z Jágrova čísla i drsný debut v NHL

Coby čtyřletý capart se vracel s tátou z prvního hokejového tréninku a vztekle opakoval, že tenhle sport rozhodně dělat nechce. „Tak já ty brusle hodím do popelnice, jo?“ ptal se otec. Davídek to odkýval, a tak brusle zasvištěly do kontejneru, aby se pro ně duo za dvě minuty kvapem vrátilo, protože synek si to rozmyslel. O pár let později zrovna David Krejčí ležel ve vaně, když od táty Zdeňka dostal další kruciální otázku: „Budeš dělat hokej, nebo fotbal?“ A odpověď chtěl slyšet hned!