Pro volejbalistku Havelkovou je domácí mistrovství Evropy lákadlem. Zohlední ho při plánování mateřství

„Bylo to krásné. Zpočátku jsem měla z návratu k šestkovému volejbalu obavy. Natož do reprezentace. Evropský šampionát i olympijskou kvaldu jsem si ale s holkami užila. Moc se mi mezi nimi líbilo. Navíc jsem si sedla s řeckým koučem nároďáku Athanasopoulosem. Naše spolupráce byla skvělá. Jsem za to hrozně ráda,“ svěřila se pětatřicetiletá smečařka.