Šéf házené Zdráhala: Mužská reprezentace může útočit na medaile, ženy chceme dostat na olympiádu

Jak se s odstupem ohlížíte za mistrovstvím Evropy mužů, na kterém Češi nepostoupili ze skupiny?

Šampionát hodnotím ze dvou rovin. Mladý tým se prezentoval skvělou energií a zároveň odehrál vyrovnané zápasy s oběma pozdějšími finalisty Španělskem i Švédskem. To v našich kolektivních sportech není běžné. Bohužel výkony na postup ze skupiny nestačily a skončili jsme na 13. místě. Nutno říct, že naše skupina byla pravděpodobně nejtěžší.

Naplnil vás šampionát nadějí?

Ano, plně se potvrdila funkčnost systému přípravy talentované mládeže. Mladé hráče jsme do reprezentace zapojili během krátké doby a kluci odehráli velmi dobrá utkání. U tohoto týmu vidím šanci, že by v budoucnu mohl nakouknout do světové špičky a možná i přivézt medaili ze šampionátu. Věřím, že vrchol tohoto týmu by mohl být za tři roky.

Jaké jsou šance v kvalifikaci o mistrovství světa 2023, ve které vyzvete Severní Makedonii, nebo Rumunsko?

Poměry sil se změnily. Před šesti lety jsme s Makedonci prohrávali, ale na posledních šampionátech už jsme je poráželi. Osobně si myslím, že narazíme spíše na Rumunsko. Určitě to nejsou lehcí soupeři, navíc první zápas hrajeme doma, což je drobná nevýhoda. Věřím, že nám to ale nezabrání splnit cíl a postoupit na mistrovství světa.

Kdo tým v kvalifikaci povede? Rastislavu Trtíkovi, který vedl tým v posledním roce, skončila smlouva na konci ledna.

O možnostech z hlediska trenéra reprezentace už delší dobu intenzivně jednáme. Jde nám o smysluplnou strategii, kdy chceme dlouhodobě funkčně provázat dospělý tým se systémem výchovy talentované mládeže. Od trenéra Trtíka máme informace, že by s národním týmem rád pokračoval. Nicméně v řešení je i angažování zahraničního kouče, který by k nám vnesl prvky světové házené.

Mužský tým jste za výkony na šampionátu chválil. Prosincové mistrovství světa žen, na kterém Češky skončily 19., vás ale zklamalo, že?

Hodnotí se to hůř. Základní cíl, tedy postup ze skupiny, jsme sice splnili, ale předvedená hra, na rozdíl od mužů, nesplňovala naše očekávání. Z mého pohledu to nebyl úspěšný šampionát, měli jsme porazit ještě Maďarsko a Jižní Koreu. Týmu sice chybělo několik opor, ale stále máme hráčky evropských kvalit. Alespoň mě potěšilo, že prostor dostaly mladé házenkářky, které jsou příslibem do budoucna a lepšily se každým zápasem.

Trenér mužů Trtík i trenér žen Jan Bašný si stěžovali na nedostatek času na přípravu na šampionát. Budete na tom chtít v budoucnu zapracovat?

Mužskou reprezentaci nedostatek času na přípravu a hlad po házené nabudil k klepším výkonům. K, kluci byli sehraní, šli za svým cílem, takže tam jsem problém neviděl. U žen funguje jiná chemie, je možné, že jim společná příprava víc chyběla. Nebylo jednoduché najít volné termíny pro reprezentační kempy a zároveň vše sladit s covidovými pravidly. V budoucnu se však budeme snažit, aby času na přípravu a repre srazů bylo co nejvíce.

Ženské reprezentaci hrozí po osmi letech neúčast na mistrovství Evropy. Po dvou zápasech na kontě nemá ani bod. Co na to říkáte?

Kvalifikace je rozehraná velmi špatně, postup je ale stále možný. Vše rozhodne blížící se dvojzápas s Ukrajinou. Myslím si, že tento rok bude odrazovým můstkem k tomu, abychom u žen vytvořili silný tým, který v budoucnu bude konkurenceschopný a bude pravidelně postupovat na šampionáty.

K tomu ale bude potřeba postoupit na mistrovství Evropy.

To je otázka. Samozřejmě by to bylo ohromné plus a rozhodně chceme postoupit, ale bude to hodně těžké.

Tým je sice mladý, ale čekají se od něj určitě lepší výkony a výsledky. Nehovořil trenér Bašný trochu alibisticky, když říkal, že už jen postoupit na MS je úspěch?

Za dvanáct let, co pan Bašný působí u národního týmu, se česká ženská házená neskutečně zvedla. Je však pravdou, že v současnosti bohužel stagnujeme a v ženské házené nám světová špička uniká. To je v budoucnu třeba změnit, potenciál rozhodně máme.

Sám zmiňujete, že Bašný působí u národního týmu už dvanáctým rokem. Má ještě reprezentaci co nabídnout?

Řešíme i toto téma. Snažíme se hledat co nejlepší a dlouhodobé řešení. V případě výměny trenéra by připadal v úvahu zahraniční kouč nebo trenér z mužské složky. Současná ženská házená se čím dál víc profiluje do mužského stylu a to je třeba reflektovat.

Dokázal by trenér z mužské složky vést ženy? Přeci jen ženská psychika a fungování týmu jsou úplně jiné.

Máte pravdu. Ale už je spousta trenérů, kteří dříve trénovali muže a přešli do ženské kategorie, kde mají co nabídnout. Takový krok se dá určitě udělat, ale daný kouč by musel být odborník s velkými zkušenostmi.

Ženská házená stejně jako dalších šest sportů nově dostala podporu od Národní sportovní agentury (NSA) s cílem postoupit na olympijské hry 2028. Co bude potřeba ke splnění této velké ambice?

Musíme zlepšit tréninkový proces. Díváme se hodně do budoucnosti, na přípravu máme šest let. Chceme nastavit systém, který dokáže do budoucna špičkově připravit hráčky, kterým je teď kolem osmnácti let a které mají velký potenciál. A také potřebujeme změnit myšlení. Dát budoucím reprezentantkám vizi a motivaci. Tou by mohla být právě účast na olympijských hrách 2028. Protože vize hrát nejvyšší českou soutěž už nestačí, je třeba mít větší cíle.

Souhlasíte, že československá interliga má nízkou kvalitu, což dokazují i špatné výsledky v evropských pohárech?

Je to tak, ale to je dlouhodobý proces, se kterým nám může pomoct i zmiňovaný projekt NSA. Chceme, aby se zvýšila kvalita nejvyšší soutěže a hráčky v Česku měly co nejlepší podmínky pro dlouhodobý růst. Takhle tu mohou hrát jen do nějakých dvaceti let a jestli se chtějí posouvat, musí odejít do kvalitních zahraničních klubů, kde naráží na nejlepší házenkářky. Stále však platí nějaké smlouvy, které jsme převzaly po minulém vedení, a tak je změna obtížná. S kluby interligy jednáme, ale názor není jednotný. Věřím, že najdeme společné řešení.

Jakým způsobem využijete 23,6 milionu korun ročně, které od NSA dostanete?

Peníze budou směřovat do oblasti reprezentací, přípravy reprezentantek a na trenérské zajištění. Dlouho jsme se potýkali s problémem, že jsme neměli národní tým do 15 let. Ten díky těmto penězům nyní nově vznikne.

Jaká je vlastně aktuální finanční situace svazu?

Rozpočet jsme převzali s výrazným deficitem, podařilo se nám aktuálně neskončit v mínusu. Situace je tedy stabilizovaná, ale zatím čekáme na rozhodnutí NSA, kolik peněz celkově bude nyní házené přiděleno.

Co česká házená potřebuje, aby se dostala mezi top čtyři nejpopulárnější kolektivní sporty, což je váš avizovaný cíl?

Ve většině zemí Evropy je po fotbale druhý nejatraktivnější kolektivní sport. Bohužel u nás se zaspalo asi před deseti lety. Předběhl nás basketbal, který začal na marketingu pracovat daleko více. V tomto tedy vidím nutnost velkého zlepšení a už na tom usilovně pracujeme. Významně nám pomohlo, že evropský šampionát se po dlouhé době vysílal na ČT sport. V minulosti byla podobná šance v roce 2018, kdy jsme díky 6. místu mohli zažít podobný boom jako basketbal při úspěchu na mistrovství světa 2019, ale bohužel jsme o tu možnost přišli, protože šampionát tehdy běžel jen na programech Sport 1 a 2. I proto jsme pro letošní mistrovství Evropy zvolili taktiku vytěžit z něj, co nejvíce. Pracovali jsme tvrdě, mediální dosah byl vynikající, během týdne jsme dostali 120 článků do tištěných médií, dodávali jsme materiál i televizi Nova.

V první části sezony se na ČT sport nebo pravidelně vysílaly zápasy Extraligy mužů. Budou nyní přenosy pokračovat?

Pravidelné přenosy teď stopla olympiáda, ale opět je chystáme. I když je to finančně velmi náročné, jsme rádi, že v televizi můžeme být. V budoucnu chceme mít pro fanoušky a diváky házené pravidelné vysílací časy.

Dočká se vysílání i ženská interliga?

Snažíme se, ale prozatím o ni není velký zájem ze strany České televize. Chceme, aby ženská nejvyšší soutěž byla na televizních obrazovkách pravidelně jako před deseti nebo patnácti lety. Směrem k play off a další sezóně se snad podaří dostat i ženskou házenou do televize více.

Fanoušci mohou všechny zápasy nejvyšších házenkářských soutěží sledovat na internetovém vysílání TVcom v nevalné kvalitě. Záběry na jednu kameru, žádné opakovačky, občasné výpadky... Neměly by přenosy odpovídat roku 2022?

Určitě by měly být i tyto přenosy kvalitnější a pracujeme na tom. Je to otázka financí. Nicméně budeme chtít klubům pomoct s nákupem techniky, aby se kvalita přenosů zlepšila.

Co trápí českou házenou nejvíce?

V současnosti asi malý zájem partnerů ze soukromé sféry. Oproti basketbalu nebo volejbalu hodně zaostáváme. Dlouhodobě se totiž svaz této oblasti získávání partnerů a pěstování vztahů s nimi nevěnoval. Tento rok je jednou z priorit toto změnit a jak sám vidím, partneři už začínají mít zájem. Líbí se jim naše heslo „týmovost, férovost, sebevědomí". Dokážou se s ním ztotožnit, protože platí nejen pro sport, ale i pro byznys. Věřím, že se nám podaří získat silné partnery, kteří pomohou házenou dostat do top čtyř sportů.

Aktuálně chybí generální partner i mužské nejvyšší soutěži.

O tom jednáme s několika sponzory a do nové sezóny už se to snad změní.

Když jste nastupoval do funkce, říkal jste, že rozdělené házenkářské hnutí chcete spojit. Jak se vám to daří?

Věděl jsem, že hlavně první dva roky budou těžké a to se potvrzuje. SvMá rozhodnutí dělám vždy s nejlepším úmyslem pomoct házené, i když se třeba všem nemusí líbit. Nenechávám se ovlivňovat získáváním politických bodů. Počítám s tím, že vše má své příznivce i odpůrce. Spojovat hnutí se zatím docela daří, krajské svazy spolu začínají spolupracovat ve větší míře. Je potřeba, aby členové klubů, kteří jsou rivalové, po zápase a mimo hřiště dokázali zahodit svá ega a jednotně spolupracovali v zájmu házené. Jen tak je možné posouvat házenou dopředu.

Jak českou házenou poznamenala pandemie koronaviru?