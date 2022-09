Skandál v Tbilisi. Bitka hráčů, napadení policií. Turci pohrozili opuštěním Eurobasketu

Fotogalerie Foto: Irakli Gedenidze, Reuters Turek Furkan Korkmaz na ilustračním snímku při utkání s Černou Horou. Foto : Irakli Gedenidze, Reuters

Hráč, který má za sebou pět sezon v NBA ve Philadelphii, byl necelých pět minut před koncem základní hrací doby za stavu 62:59 pro Gruzii tvrdě faulován Dudou Sanadzem. Oba aktéři se po chvíli pustili do hektické výměny názorů. Museli je od sebe odtrhávat spoluhráči i sudí, kteří pak desperáty poslali předčasně do šaten.

To byl ale jen začátek konfliktu. Zbytek se dle vyjádření turecké výpravy odehrál v tunelu do kabin.

🇹🇷 Turkey threatens to leave Eurobasket. 🚨Strong decision is expected by @FIBA. Korkmaz vs Sanadze highlight ⤵️#Eurobasket2022 #Eurobasket pic.twitter.com/DTfhmlVtKg — Christos Harpidis (@chrisalucard) September 4, 2022

"Zatímco Furkan Korkmaz šel s naším trenérem po chodbě do šaten, napadli ho hráči Gruzie, kteří nebyli na soupisce (mj. Tornike Šengelija), spolu s vyloučeným hráčem (Sanadzem) a policií," oznámil místopředseda turecké federace Ömer Onan.

V závěru prodloužení byl za rozhodnutého stavu vyloučen také kouč Turecka Ergin Ataman, který si temperamantně stěžoval na verdikty sudích.

"Na konci zápasu nás pak ohrožovalo třicet policistů. Ano, dostali jsme se do rvačky s oficiální gruzínskou policií. Volal jsem na FIBA a řekl jsem to i jejím představitelům. Ať si nikdo nenamlouvá a nemyslí si, že jsme hloupí. Chceme vidět kamerové záznamy z koridoru minutu po minutě, aniž by něco chybělo. Pokud ty záběry nedostaneme, tak z turnaje odstoupíme," prohlásil dramaticky místopředseda tureckého basketu.

Asistent trenéra Hakan Demir, který se zúčastnil tiskové konference místo vyloučeného Atamana, následně dodal:

"Dnes nás gruzínští hráči a někteří členové ochranky v hale zneuctili. Přišli jsme sem hrát basketbal. Vše by tedy mělo zůstat na hřišti, ale bohužel se odehrál velký skandál mimo něj. V Gruzii nás čekají ještě dva zápasy (s Belgií a Španělskem) a bohužel to, co se dnes odehrálo na chodbách arény, bylo proti duchu sportu. Jsme velmi znepokojeni bezpečnostní situací, jakou jsme dnes zažili."

V průběhu potyčky na hřišti byla navíc 4:48 minuty před koncem spuštěna časomíra a zastavila se až v čase 4:26. 'Ztracených' 22 sekund ale trojice sudích Glišič (Srbsko), Salinš (Lotyšsko), Zaščuk (Ukrajina) nechala bez povšimnutí.