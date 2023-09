Tleskali nám ze soucitu, to už nechci zažít, říká kapitán basketbalistů Opavy Šiřina

Poprvé ji hráli v ročníku 2018/2019, kdy vyhráli pouhá dvě utkání. „Semlelo nás to a fanoušci soupeřů nám po těch debaklech tleskali ze soucitu. To už opravdu nechceme zažít,“ říká před návratem do prestižní soutěže Šiřina.

První utkání v lize mistrů hrají Opavané 18. října, cestu za obhajobou ligového titulu začnou v sobotu 23. září derby zápasem v Ostravě.

Co vy osobně očekáváte od Ligy mistrů, kde se utkáte s řeckým Patrasem, litevským Vilniusem a francouzským Dijonem?

Hodně cestování. (smích) Ale ne, asi toho nebude tak moc, jak před těmi čtyřmi lety, kdy jsme měli ve skupině dalších sedm soupeřů. Ale čekám kvalitní zápasy a soupeře, se kterými nemáme tu možnost se každý rok setkat. Narazíme na odlišný styl basketu, myslím si, že hlavně pro naše mladé hráče to bude hodně o sbírání zkušeností, které je mohou v jejich kariérách hodně posunout.

Minule jste dokázali vyhrát jen dva zápasy a přiznávali jste, že jste na konfrontaci nebyli připravení. Bude to jiné?

Byli jsme takový vyplašený nováček. Nebyl na to připravený klub, ani my hráči. I ten systém byl vražedný a semlelo nás to. Schytávali jsme opravdu debakly a fanoušci domácích týmů nám tleskali ze soucitu. To už opravdu nechceme zažít. Věřím tomu, že budeme více konkurenceschopní. Tím, že jsme získali titul jsme si to vybojovali a je třeba to uchopit za ten správný konec. Abychom nebyli jenom otloukánci a převedli i nějaký dobrý výsledek, protože takové zápasy nehrajete každý rok. Někdo si je nezahraje nikdy.

Co změnil ligový titul ve vašem životě?

Především se změnilo to, že máme zlaté medaile a pohár. A taky to, že když teď někam přijedeme, tak nás budou oslovovat jako úřadující mistry. To je ta největší změna.

A v osobním životě?

Přišel samozřejmě pocit štěstí, že se mi to po dlouhých letech kariéry povedlo dotáhnout do zlatého konce. Což kdyby mi to někdo řekl dříve tak tomu neuvěřím. V Česku dlouhá léta vládnul Nymburk a možnost vyhrát titul s jiným týmem byla těžko uvěřitelná myšlenka. A ono se to přesto stalo. Je to fakt opravdu taková basketbalová pohádka.

Ozval se někdo z jiného klubu s poděkováním, že jste ukončili nymburskou nadvládu?

To ne, protože si myslím, že i z těch ostatních klubů bylo cítit určité zklamání. I oni viděli, že Nymburk není tak dominantní, jak tomu bývalo zvykem a cítili šanci. Někteří kluci pogratulovali, ale nic šíleného to nebylo. Žádné děkovačky. (úsměv)

Kdy vám došlo, co jste vlastně dokázali? Vstřebali jste to hned, nebo jste to ještě probírali po skončení oslav?

Oslav bylo dost a byly náročné. A užili jsme si je. Bylo hodně příjemné poslouchat ohlasy fanoušků a známých. Říkali, že bylo fajn sledovat nejenom finále, ale celé to play off. Ta výhra ve finále už byla ta pověstná třešnička na dortu. Dál už jsme to úplně nepitvali. A neděláme to ani teď, kdy se už soustředíme na novou sezónu.

Budete teďka v jiné pozici, nebo Opava zůstane tím malým téměř rodinným klubem?

Budeme teď v pozici týmu, který musí, nebo přesněji měl by ten titul obhájit. A to je těžší než ho vyhrát. Takže uvidíme, jak se s tím dokážeme popasovat. První čtvrtina základní části soutěže napoví, kam budeme směřovat.

Jak vytěsníte pocit, že jste v Česku dokázali maximum a už se z toho vrcholu nemáte kam posunout?

O tomhle s námi asi bude hodně mluvit trenér (Petr Czudek). Nechci říct, že to tam máme, ale určitě bude apelovat na to, aby nám dostal z hlavy nějaké to polevení. Abychom nebyli na hrušce, což si myslím, že u nás ale stejně nehrozí. Jsme možná nejstarší tým v lize nebo druhý nejstarší tým v lize.

Udýcháte vy starší tu náročnou sezonu?

Já věřím, že jo. Jsme nejstarší, ale také nejzkušenější, takže víme, kde se můžeme prošetřit a kde naopak přidat. Toho se nebojím. Troufám si říct, že máme ještě kvalitnější tým než ten, který vyhrál finále. Bude to o tom se sehrát a být zdravotně v pořádku. A pokud to vyjde, můžeme zažít stejně úspěšnou sezonu znovu.

Minulou sezonu jste měli v týmu Američana, do nové jdete pouze s jediným cizincem, Slovákem Mokráněm. Vnímáte to jako návrat k té české nebo československé cestě?

Já to především vnímám jako dobrou cestu, která tady je dlouhodobě nastavená. Samozřejmě někdy to tak nejde a okolností vás donutí k tomu, abyste sáhli po cizincích. Letos se podařilo podepsat Šimona Puršla, což je opravdu kvalitní pivot, který hraje v reprezentačním áčku, takže nějaké zkušenosti s evropským basketem už má. Teď jenom se opravdu modlit, aby se nám vyhnula zranění, aby se do toho týmu nemuselo sahat a nebylo potřeba tady přitáhnout další hráče.

Petr Czudek: Za nějaký čas bude Kuba hlavní trenér Opavy Pozice Petra Czudka, jenž v Opavě kromě trenéra ligového týmu vykonává i pozici sportovního manažera je pevná, přesto už nyní přemýšlí, kdo ho jednou u ligového týmu nahradí. A má docela jasno. Trenérem by se měl stát kapitán týmu Jakub Šiřina. Foto: BK Opava, Facebook Jakub Šiřina a trenér Petr Czudek (vpravo) po zisku mistrovského titulu pro Opavu „Za nějaký čas bude Kuba hlavní trenér Opavy. Rozehrávač je v každém týmu prodloužená ruka trenéra. Rozehrávač rozhoduje, co se bude hrát, přemýšlí o hře. Obzvláště o rozehrávače se nabízí další pokračování v roli trenéra. Kuba tady dokázal spoustu věcí, v národním týmů odehrál všechny nejdůležitější akce – mistrovství Evropy, světa, byl na olympiádě. Kdo jiný by měl dál přenášet klukům tu zkušenost. Byla by to ideální volba,“ řekl Czudek na adresu 35letého rodáka z Ostravy, který si nedávno vyzkoušel pozici asistenta u reprezentace do 20 let. „Jsem rád, že do toho šel, když se ta možnost naskytla. I když to je časově hodně náročné a moc si od basketu neodpočine,“ dodal Czudek.

V minulé sezoně jste si vyzkoušel, jaké to je být asistentem u reprezentace do 20 let. Jaká to byla zkušenost?

Hodně příjemná a jsem moc rád, že přišla. Nevěděl jsem ze začátku, co od toho čekat a byl jsem proto mile překvapen. Moje práce byla taková, že jsem vedl tréninky věnované individuálním dovednostem hráčů, ale především jsem stříhal videa a dělal taktickou přípravu na soupeře. A v průběhu zápasu jsem pak nějaké taktické rady předával trenérovi, aby to neměl všechno jenom naložené na svých bedrech. Povedlo se nám postoupit zpátky do divize A, užili jsme si hodně srandy, takže jsem za tu zkušenost rád.

Bude spolupráce pokračovat?

Smlouvu jsem měl na rok, ale trenér (Lukáš Pivoda) projevil zájem, abych s nimi byl i na dalším mistrovství Evropy. Ale ještě jsme si neřekli úplně přesně stanovisko, jestli ano, nebo ne. Budeme si volat na přelomu roku, kdy bude znám přesný jízdní řád. Je to skvělá zkušenost, ale potřebuju mít i nějaké volno pro rodinu a na dovolenou. Nechci skončit sezónu v klubu a celé léto pak trávit cestováním po halách. Proto to zatím necháváme otevřené.

Chtěl byste být jednou trenérem?