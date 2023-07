Tři české kluby znají soupeře ve volejbalové Lize mistrů, Brňanky čeká předkolo

První kolo kvalifikace se odehraje turnajovým způsobem od 10. do 12. října. Týmy se utkají každý s každým a první dva postoupí do další fáze, kde si dva ze čtyř klubů zajistí hlavní fázi soutěže.

Brněnský trenér Erik Nezhoda je rád, že se jeho tým do Ligy mistryň dostal. "Hrát Champions League je splněný sen nás všech. Už před losováním jsme věděli, že snadným soupeřem v naší skupině nebude nikdo. Do turnaje ale nastoupíme se vztyčenou hlavou a pokusíme se zabojovat o postup do druhého kola kvalifikace," uvedl v tiskové zprávě. Druhé kolo kvalifikace by znamenalo jistotu minimálně pokračování v Poháru CEV.