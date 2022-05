Turnaj v plážovém volejbalu v Ostravě letos povýšil mezi absolutní elitu

"Díky akcím jako je J&T Banka Ostrava Beach Pro stoupá prestiž našeho regionu. Moravskoslezský kraj je hrdý na to, že hostí špičkové sportovní události. Proto jsme velmi rádi, že se turnaj v úžasném prostoru Dolních Vítkovic opět koná, navíc povýšen do nejvyšší světové úrovně. Vnímám to již jako tradiční událost, která má své jisté místo v kalendáři sportovních fanoušků," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.