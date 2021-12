Volejbalisté Českých Budějovic zdolali Liberec a ujali se vedení v extralize

Liberec, který rovněž nedokázal v Poháru CEV postoupit do osmifinále, třetí sadu vyhrál 25:22 a snížil, pátou sadu už si ale nevynutil. V koncovce sice hosté odvrátili jeden mečbol, nakonec ale prohráli 24:26.

"Bylo to vcelku vyrovnané. Dodržujeme to, co si řekneme, kluci se snaží. Bojujeme jako mančaft, určitě se budeme zlepšovat. Rozdíl byl hlavně ve chvíli, kdy jsme nedokázali třeba dvakrát za sebou uhrát ztrátu, tam nám domácí utekli," řekl Brom, který v minulosti třikrát slavil titul s Českými Budějovicemi. Na lavičce Liberce minulý týden nahradil Michala Nekolu.