V základní sestavě začali navrátilec do reprezentace Džavoronok i univerzál Hadrava, ale přes solidní příjem se nedokázali prosadit na síti. Nepomohlo ani, když se vydali na palubovku zkusit štěstí střídající Galabov, Šotola i nahrávač Srb. Teprve ve třetím setu se polský celek dopustil první nevynucené chyby v celém zápase, jeho cestu za jasnou výhru to ale neohrozilo. „Neobjevili jsme způsob, jak na soupeře vyzrát nebo ho alespoň trochu vykolejit,“ tvrdil Jan Galabov.

„V první řadě nás zradil útok, tam jsme měli být razantnější. Sotva začal set, my byli pokaždé byli o čtyři body ve ztrátě, a to se pak hraje strašně těžko. Vůbec jsme se nedostali do kontaktu, který by nás emocionálně trochu nabudil, a pořád jsme tahali za kratší provaz. Důležitější zápas ale přijde v pátek s Dány. Jsem rád, že si skoro všichni kluci osahali halu a atmosféru a věřím, že to bude zítra lepší,“ mínil trenér Jiří Novák.