„Je to bláznivé, úžasný pocit, nemůžu tomu uvěřit. Dokazuje to, že nikdy nesmíte přestat věřit svým snům. To jsme udělali a jedeme do Paříže,“ uvedl osmatřicetiletý kapitán německého týmu György Grozer, jenž se vrátil do reprezentace právě kvůli šanci zahrát si ještě jednou na olympiádě. V Londýně pomohl hvězdný univerzál Německu k pátému místu.