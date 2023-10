Volejbalové mistryně z KP Brno zahájily sezonu těsnou porážkou

KP Brno po mistrovské sezoně ztratilo tři české reprezentantky Danielu Digrinovou, Magdalenu Bukovskou a Elu Koulisiani, které odešly do zahraničí. V generálce na domácí kvalifikaci o Ligu mistryň v příštím týdnu začaly šampionky ve Frýdku-Místku dobře, vyhrály první a čtvrtý set, ale druhý bod v závěru vybojovaly domácí.

„Na úvod sezony to byl ze strany obou týmů pěkný bojovný zápas. Bohužel opakovaně ve chvílích, kdy jsme mohli rozhodnout o sadě nebo celém utkání, jsme se dopustili série chyb v různých činnostech, které nám vzaly klid a soupeře naopak do zápasu vrátily. To ale k začátku sezony patří a tie-break už rozhodly maličkosti,“ uvedl brněnský kouč Erik Nezhoda na klubovém webu.