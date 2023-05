Volejbalistky KP Brno mají po 16 letech opět mistrovský titul

"Bylo to nesmírně dramatické play off, i tento pátý zápas to podtrhl. Rozhodly maličkosti a dnes i taktika, kterou jsme zvolili," řekl trenér nových mistryň Erik Nezhoda. "Kdyby mi někdo v lednu řekl, že budeme druzí, bral bych to všemi deseti, ale teď tam trochu zklamání je," přiznal kouč Šelem Ondřej Boula.