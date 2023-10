Titulem skončila jedna etapa. V nové sezoně touží volejbalistky KP Brno projít aspoň do semifinále

Brňanky se už musí obejít bez dosavadní kapitánky Digrinové, která odešla do belgického Tchalou, i dalších reprezentantek Koulisiani a Bukovské. Ty si našly zahraniční angažmá ve Francii. V Králově Poli skončily také zahraniční opory Moreno, Nikolová či Stojkovičová.

Podle šéfa královopolských volejbalistek vyvrcholila letos na jaře jedna etapa brněnského klubu. „Holky ji završily prvenstvím v Českém poháru, a hlavně ziskem mistrovského titulu v extralize. To byla nádhera. Teď nám začíná další etapa, během níž přejde zodpovědnost na mladší hráčky. Do tří až čtyř roků bychom měli zase usilovat o nejvyšší příčky,“ předpokládá Wiesner.

Ani v oslabené sestavě však nechtějí hrát Brňanky v nadcházející sezoně rozhodně druhé housle. „Očekávám, že extraliga bude hodně vyrovnaná. V jejím závěru se všechno odvíjí od toho, jak které družstvo zvládne v play off čtvrtfinálovou sérii. Věřím, že nám se to povede. Chceme mezi nejlepší čtyři celky nejvyšší soutěže. To není nízký cíl. Jen na jeden pak už nezbude medaile,“ naznačil opětovně vysoké ambice kouč Králova Pole Erik Nezhoda.