Zlato a zásnuby. Volejbalista Moník si plní sny

Život volejbalového reprezentanta není jednoduchý. Čtyři dny po extraligovém finále se Moník hlásil na srazu národního týmu. „Dva roky už jedu v kuse bez větší pauzy. Hlavně hlava je po náročné sezoně unavená," přiznává 33leté libero. Své kolegy, kteří dali letos přednost odpočinku, chápe. Sám o podobném kroku neuvažoval. „Odmalička jsem se chtěl dostat do reprezentace. To se mi podařilo až ve třiceti letech. Pokud dostanu nabídku do nároďáku, nikdy ji neodmítnu. Je to pro mě čest," zdůrazňuje.

Ono to navíc vypadalo na krátký sraz. Omlazenému celku se v Evropské lize nedávalo příliš mnoho nadějí. Nakonec z toho bylo zlato a jako bonus let do Jižní Koreje, kde se hrála baráž o Ligu národů. „Vůbec jsme netušili, jak si to sedne. Ukázalo se, že to mladí vzali za správný konec," oceňuje Moník. Za jejich dřinu přišla odměna. Duely s Tunisem, Koreou a hlavně Kubou měly punc výjimečnosti. „Každý celek má jiný styl. Tři zápasy ve třech dnech. Hodně náročná prověrka," míní.

Foto: VK Lvi Praha Český volejbalový reprezentant a hráč pražských Lvů Milan Moník si užívá léto splněných snů.Foto : VK Lvi Praha

Stopku do elitní Ligy národů vystavila české reprezentaci hvězdná Kuba. „Utkání jsme začali výborně. Asi nás trochu podcenili, vedli jsme 17:10. Pak se ukázala jejich síla. Fantasticky podávali a skvěle bránili. Jde o kluky s nadáním od Boha, jejich volejbal je excelentní," neskrývá obdiv libero. „Chyběly nám zkušenosti. Takový Honza Hadrava by si s Kubánci asi poradil lépe. To ale není kritika, před kluky smekám," říká.

Do Soulu zamířil Moník jako zasnoubený muž. Za sebou měl vysněnou dovolenou v Dominikánské republice. „V dorosteneckém věku jsem hrával beach. Vždycky jsem se chtěl podívat na pláž s úplně bílým pískem. A taky jsem konečně ochutnal kokosové ořechy," popisuje s dovětkem, že mu vážně zachutnaly. „Říkal jsem Míše, že půjdeme na procházku. A ona se zeptala, jestli chci vážně na procházku, nebo zase trhat kokosy," směje se. Datum svatby prý ještě není určeno. O tom, že je bývalá volejbalistka ta pravá, nepochybuje. „Je chytrá a ve všem si rozumíme. Podporuje mě a chápe, že je volejbal můj život. Je to prostě zlatíčko," líčí.

Po návratu z Koreje se Milan Moník hlásil v Unyp areně. Přivítal ho nový argentinský trenér Lvů Juan Manuel Barrial. „Ptal se mě, co mám na srdci. Jak se cítím psychicky a tělesně. Řekl jsem mu, že bych potřeboval týden volna a on mi ho bez problémů dal," děkuje. Krátký odpočinek už je ale minulostí a od pondělí se plně zapojil do přípravy.