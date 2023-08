Znovu povede Češky proti své rodné zemi. To jsem nechtěl, říká kouč volejbalistek

„Na předchozím šampionátu pro mě nebylo snadné slyšet národní hymnu. I teď to bude výjimečné, ale v zápase uděláme všechno pro to, aby Česko vyhrálo stejně jako na minulém šampionátu,“ je odhodlaný.

Z pěti soupeřů potřebují Češky pod sebe dostat alespoň dva týmy, aby postoupily do další fáze v Bruselu. „Je to hratelné. Ta cesta by měla vést přes Ázerbájdžán a Řecko, popřípadě Švédsko. S Německem a Tureckem se budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek,“ naznačuje rozložení sil kapitánka Michaela Mlejnková.