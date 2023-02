Bez Rusů jsou všechny tituly i výhry neplatné, zvlášť na Dakaru, řekl bývalý pilot F1. Mluvil i o Lopraisovi

Daniil Kvjat, bývalý pilot F1, zase přišel o místo ve vytrvalostním šampionátu. Na letošní Dakar pak mohli ruští závodníci dorazit jen v případě, že by podepsali dokument, v němž odsoudí agresi své země na Ukrajině, což ale odmítli, protože by to u nich doma bylo považováno za vlastizradu. A vzhledem k tomu, že na slavné rallye už druhým rokem chyběl také běloruský tým Maz, změnila se kategorie v česko-nizozemské mistrovství.

Petrov byl rovněž tázán, co říká na tragédii na letošním Dakaru, při které po nezaviněném střetu s Alešem Lopraisem zemřel italský divák. „Byl to fanoušek, který přijel na Dakar, takže rozumí motoristickému sportu a musí sám správně posoudit rizika a myslet vlastní hlavou. Co je pro vás důležitější? Velkolepé sociální video, nebo váš život? I pro pilota je to osobní tragédie. Bude pronásledován myšlenkou, že kvůli němu zemřel člověk. To v něm zůstane celý život, je těžké s tím žít. Ale musí to zkusit a já budu rád, když bude pokračovat v kariéře."